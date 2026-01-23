17 صورة جديدة لزوجة عواد داخل استديو صوت الزمالك

"قبل مباراة يانج أفريكانز".. ياسر إبراهيم ينشر صورة جديدة مع أبنائه

القاهرة – مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، مجموعة جديدة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت حنين متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة بإطلالتها الأنيقة، التي لاقت تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حنين خالد حاليا في برنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.