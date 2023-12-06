إعلام عبري: واشنطن تدرس تسوية بين إسرائيل ولبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود

مصراوي

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات يشيرون فيها إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود.

وقال المسؤولون إن المبعوث الأمريكي إلى لبنان يعمل لإبرام اتفاق لتقليص احتمالات التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن تسوية الحدود البرية المقترحة ستكون على غرار اتفاقية الحدود البحرية.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الهدف من الاتفاق المحتمل هو إبعاد حزب الله اللبناني بشكل دائم عن الحدود.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت عن وزير الدفاع يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، تصريحات زعم خلالها أن إسرائيل ستبعد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني عبر تسوية دولية استنادا إلى القرار الأممي 1701.

وأوضح جالانت أنه في حال لم تنجح التسوية السياسية الدولية فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا لإبعاد حزب الله عن الحدود.