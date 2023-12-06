مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال

(مصراوي)



اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت الوكالة أن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد للصلاة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بينها إصابتان بحالة حرجة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

وتستمر تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر من حملات اعتقال يومية واستهداف للفلسطينيين سواء من قوات الاحتلال أو من قبل المستوطنين.