الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

(مصراوي)



صرح مدير عام الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر ويقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة من أجل إخلائه.

وأفاد البرش، أن قوات الاحتلال تطلق النار في محيط المستشفى وتستهدف كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى.

وقال البرش، إن جثامين الشهداء تتكدس في مستشفى كمال عدوان، مشيرًا إلى وجود 108 شهداء داخل المستشفى لا يستطيعون نقلهم إلى الخارج لدفنهم.

وصرح البرش أنه لا يمكن معالجة الجرحى المتواجدين داخل المستشفى مع خروجه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، قائلًا إن 40 جريحًا بحاجة إلى تدخل جراحي فوري.



وفي وقت سابق اليوم، أشارالمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إلدر، إلى كارثية الوضع الصحي في قطاع غزة، مع إعاقة القصف الإسرائيلي في تقديم المساعدات إلى القطاع، قائلًا إن المستشفيات داخل قطاع غزة تحولت إلى ساحة حرب وميادين للمعارك.