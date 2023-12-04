أهمها بريطانيا.. إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى هذه الدول أو الإعلان عن هويتهم فيها

مصراوي

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تحذيرات لمواطنيه بإعادة النظر في السفر غير الضروري، إلى بعض دول العالم ورفع مستوى تحذيرات التهديد في تلك الدول، والتي تأتي على رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا.

وحسب صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر اليوم الإثنين، تحذيرات من السفر لعشرات الدول، وسط تصاعد معاداة الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وتأتي أبرز البلدان التي حذر الاحتلال الإسرائيلي رعاياه بالسفر إليها خلال الفترة الحالية، في أوروبا الغربية، تحديدا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفي أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل؛ إلى جانب أستراليا وروسيا، حيث يوصي مجلس الأمن القومي الإسرائيليين باتخاذ احتياطات إضافية أثناء وجودهم في تلك الدول.

وحسب القائمة التي أصدرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن تلك اللائحة أيضًا تشمل بلدان مثل جنوب إفريقيا وإريتريا، وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان، حيث يوصي بتجنب السفر إليها أو حتى الكشف عن هوياتهم اليهودية أثناء تواجدهم بها.

وكرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، توصيته بأن يعيد الإسرائيليون النظر في جميع الرحلات إلى الخارج وتجنب السفر غير الضروري في الوقت الحالي، ودعا أولئك الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج، لتجنب الظهور الخارجي لهوياتهم اليهودية والإسرائيلية.