رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟

(د ب أ)

شكرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن اليوم الخميس شركائها الأوروبيين على دعمهم، بعد خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد في الخلاف بشأن جرينلاند بشكل مفاجئ.

وقالت لدى وصولها إلى قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الدعم "كان مهما للغاية في هذا الموقف شديد الصعوبة".

وأضافت: "أعتقد أنه عندما لا تكون أوروبا منقسمة، عندما نتكاتف وعندما نكون واضحين وأقوياء، في رغبتا أيضا في الدفاع عن أنفسنا، عندئذ تظهر النتائج".

وهدد ترامب عدة مرات بالسيطرة على جرينلاند التي تديرها الدنمارك.

وقالت فريدريكسن إنها تأمل في التوصل إلى حل سياسي مع الولايات المتحدة، بعدما كان ترامب قد دعا في وقت سابق إلى "الشراء الكامل والتام" لجرينلاند.

وجددت رئيسة الوزراء الدنماركية التأكيد على الخط الأحمر لبلادها بشأن التنازل عن الأراضي، قائلة إن وضع الدنمارك كدولة ذات سيادة "لا يمكن مناقشته ولا تغييره".

كما دعت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى وجود دائم لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك جرينلاند.

وأكدت فريدريكسن اليوم أن بلادها لا تستطيع التفاوض على سيادتها، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق على وضع " إطار لاتفاق مستقبلي" بشأن أمن القطب الشمالي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).