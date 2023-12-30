إعلام عبري: مقتل 48 جنديا من الكتيبة 13 جولاني بينهم قائدها منذ 7 أكتوبر

مصراوي

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن الكتيبة 13 بلواء جولاني، إن نحو قتل 41 من جنود الكتيبة قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إضافة إلى مقتل 7 آخرين بمعارك غزة منهم قائد الكتيبة والذي قتل قبل أيام في كمين نفذته المقاومة في منطقة الشجاعية شمال غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن مجلس الحرب ناقش مقترحا قطريا، للإفراج عن 40-50 أسيرا في غزة مقابل تهدئة لمدة شهر.

وتابعت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المقترح القطري يشمل أيضا الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

وأعلنت قناة العربية -الحدث نقلا عن مصادر لها، أن زعيم الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار، يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية لتبادل الأسرى وإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة..

وحسب ما أعلنته قناة العربية الحدث عن مصادرها، أن المبادرة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية وأبرزها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال وهدنة لـ 20 يوما.