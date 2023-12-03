قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا

دمشق - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم: "سقطت قذائف صاروخية، يرجح أنها من جانب المقاومة الإسلامية في العراق، في منطقة القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف بلدة رميلان شمالي الحسكة".

وحسب المرصد، يوجد في القاعدة مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأمريكية ومهبط للطائرات المروحية، وحولتها القوات الأمريكية من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها قصف القاعدة.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور وست في محافظة الحسكة.