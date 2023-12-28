رئيس الوزراء العراقي: ماضون باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضينا

مصراوي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن حكومته ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وشدد السوداني على أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة، مؤكدا أن الحكومة العراقية قادرة على حفظ وحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف الفصائل العراقية المسلحة قواعد تضم قوات أمريكية، ردا على الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.