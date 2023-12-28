إعلان

BBC

رئيس الوزراء العراقي: ماضون باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي على أراضينا

01:52 م الخميس 28 ديسمبر 2023

محمد شيّاع السوداني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن حكومته ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وشدد السوداني على أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة، مؤكدا أن الحكومة العراقية قادرة على حفظ وحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف الفصائل العراقية المسلحة قواعد تضم قوات أمريكية، ردا على الدعم العسكري الأمريكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

محمد شياع السوداني التحالف الدولي العراق رئيس الوزراء العراقي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"بإيجابية حالتين".. الصحة تعلن اكتشاف المتحور الجديد لكورونا في مصر (بيان رسمي)
خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع 70 جنيها مع بداية التعاملات