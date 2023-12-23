وزارة الدفاع التايوانية: رصد 10 طائرات حربية صينية في مضيق تايوان



أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، رصد 10 طائرات حربية صينية في مضيق تايوان.

وأضافت تايوان أنها رصدت نشاطاً لطائرات وسفن حربية صينية قرب الجزيرة، وعبورها لخط يقسم مضيق تايوان، في استمرار لأنشطة بكين العسكرية قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات في تايوان.



وتابعت وزارة الدفاع، أنها رصدت منذ الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم تحليق مقاتلات "جيه-10" و"جيه-11" و"جيه-16" وطائرات إنذار مبكر في المجال الجوي بشمال ووسط وجنوب غربي تايوان.



وأضافت الوزارة أن 10 طائرات عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان أو المناطق القريبة منه ونفذت بالتعاون مع سفن حربية صينية "دوريات للاستعداد القتالي المشترك".



كانت مصادر أمريكية قالت في تصريحات لقناة "العربية"، الأربعاء الماضي، إن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيعيد توحيد تايوان مع الصين بأي طريقة.



وأكدت المصادر الأمريكية على أن الرئيس الصيني أبلغ بايدن أن بلاده تفضل الاستيلاء على تايوان سلميا.

ويشهد بحر الصين توترات عسكرية على إثر توافد القطع البحرية العسكرية الأمريكية لدعم جزيرة تايوان والتدريبات المشتركة التي تنفذها مع دول تعدها الصين عدوا، في مواجهة الجيش الصيني الذي دائما ما يخترق الحدود المائية والجوية لجزيرة تايوان.