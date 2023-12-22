قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة "عيتا الشعب" جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أطراف بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوب لبنان.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم، بالقصف المدفعي المتقطع أطراف بلدة "عيتا الشعب"، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وصولا إلى منطقة صور جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية، ليل أمس الخميس، القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدتي "الناقورة" و"علما الشعب"، بالإضافة إلى القنابل المضيئة.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء أمس الخميس أحد عناصرها هو، حسين نمر مسرّة، من بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 118.

وسُجل تزايد لحركة النزوح من القرى الحدودية جنوب لبنان بعد استهداف القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية للمنازل في تلك المناطق ومقتل وجرح عدد من المدنيين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد نزح حتى 12ديسمبر الحالي،" 053 .64 فردًا (52 % إناث) من جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية المستمرة على طول الخط الأزرق".

واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.