بعد نفي حماس.. نتنياهو يزعم القضاء على بعض قادتها وتدمير الأنفاق

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن هناك خلافات مع أصدقائه في الإدارة الأمريكية ولكن في كثير من الأحيان ينجح في إقناعهم، وفق تعبيره.

وزعم نتنياهو أن المحتجزين في غزة يعيشون في ظروف جهنمية وصعبة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تموله وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن.

وادّعى رئيس حكومة الاحتلال أنه ضرب حركة حماس وقضى على كثير من القادة في الحركة ودمر الأنفاق في غزة.

وأوضح نتنياهو حسب تعبيره، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفية قادة كبار في حركة حماس عندما كان ذلك ممكنا، مشيرا إلى أنهم سيكملون المهمة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال قال، اليوم السبت، إن حديث الاحتلال الإسرائيلي عن قتل قادة من حماس كذب ومحاولة لرفع الروح المعنوية، لافتا إلى أنه لا مصلحة للحركة في خرق الهدنة، مؤكدا أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يكذبون.

وأشار نزال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يتحركون بعقلية انتقامية، لافتا إلى أن حماس أبلغت الوسطاء أنها أطلقت سراح الأسرى المدنيين لديها، موضحا أنه يجب إقرار قواعد جديدة للإفراج عن الأسرى العسكريين لديهم.