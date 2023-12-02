مصر تنجح في قيادة جهود الاتحاد الأفريقي لتمويل عمليات دعم السلام في الصومال

مصراوي

في إطار رئاسة مصر للجنة الموازنة في الاتحاد الأفريقي، نجحت بعثة جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأفريقي، في قيادة جهود الاتحاد لسد فجوة التمويل لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي عانت من فجوة تمويلية تصل إلى 25،9 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد رعاية عقد مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء وإدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي والإدارات المختلفة، بهدف سد الفجوة المشار إليها من خلال استخدام موارد الصناديق الخاصة للاتحاد الأفريقي وترشيد عدد من النفقات واستخدام الوفورات المالية بالاتحاد.

وقام السفير محمد جاد، المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي باستعراض خلاصات عمل لجنة الموازنة في ضوء التفويض الممنوح من وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي للجنة المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الأخير في نيروبي في شهر يوليو 2023، لاعتماد مقترح سد الفجوة التمويلية.

و أشار بأن قدرة المنظمة على إيجاد حلول أفريقية لسد تلك الفجوة، يؤكد على تحلي الدول الأعضاء بمسئولياتها تجاه قضايا السلم والأمن في القارة، ويدحض الادعاءات المضادة في هذا الشأن، منوهاً بأهمية استمرار دعم جهود النفاذ للمساهمات المقررة للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، في ضوء المسئولية الأصيلة لمجلس الأمن الأممي في صون السلم والأمن الدوليين. وتولي مصر أهمية خاصة لاستقرار الأوضاع في الصومال، وتحرص على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن وكذا بناء القدرات المؤسسية للأشقاء في الصومال.