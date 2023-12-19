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"نضال" أول مولود في وحدة طبية للولادة الآمنة في جباليا

01:49 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال

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غزة - (بي بي سي)

رأى "نضال" النور كأول مولود في في أول وحدة طبية للولادة الآمنة في جباليا في قطاع غزة، والتي افتتحت بعد محاصرة مستشفى "العودة" من قبل قوات الجيش الإسرائيلي منذ 14 يوماً مضت.

وقال الدكتور رامي الإشرافي عضو مجلس إدارة العودة الصحية والمجتمعية، إنه وبعد إغلاق كل المستشفيات والمنشآت الطبية شمال قطاع غزة "قمنا بإعادة افتتاح وحدة طبية للرعاية الطبية بمخيم جباليا وتخصيصه لإجراء عمليات الولادة الآمنة للتسهيل على المحاصرين الذين يقدر عددهم بنصف مليون".

"هذه الوحدة الصحية أيضا غير آمنة لأن القصف حولها عشوائي وفي كل مكان، لكننا تمكننا من إجراء تسع عمليات ولادة بداخله بسلام، وأول مولود ولد بين جدران هذه الوحدة الصحية كان ذكرا واخترنا له اسم "نضال"، يضيف الإشرافي.

وأشار إلى أن أكبر المعوقات تتمثل بصعوبة الوصول إلى الوحدة الصحية، "فالنساء يأتين إلينا بعربات يدوية تجرها الدواب وهن يعانين من آلام المخاض، لعدم توافر الوقود اللازم لنقلهن بالسيارات".

وعن كيفية توفير المواد الطبية اللازمة لتشغيل المركز، أوضح الإشرافي أن هذه الوحدة الطبية مخزون كان بها مواد قبل اندلاع الحرب، كما أن بعض الصيدليات تبرعت لها، ولكن تبقى هذه المواد غير كافية على الإطلاق.

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غزة جباليا وحدة طبية للولادة الآمنة طوفان الأقصى حرب غزة إسرائيل أخبار BBC

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