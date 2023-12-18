حزب الله: سنرد بالمثل على أي "مسّ بالمدنيين"

بي بي سي

حذر حزب الله اللبناني، من أن "أيّ مسّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل"، وذلك بعد سقوط صاروخ إسرائيلي بالقرب من موكب تشييع مقاتل في الحزب في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان له أنه أطلق "صلية صواريخ" على كريات شمونة في شمال إسرائيل، "رداً على استهداف مراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب"، مؤكداً أنّ "أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل".

وسقط صاروخ إسرائيلي على بعد أقل من 40 متراً من موكب تشييع مقاتل في حزب الله في قرية حدودية في جنوب لبنان، ولم يسفر عن أي إصابات بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.