نتنياهو: الأمريكيون مستمرون في القتال إلى جانبنا بغزة والعرب يربون أبناءهم للقضاء على إسرائيل

مصراوي

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مواصلة قوات جيش الإحتلال القتال في الحرب التي شنتها على قطاع غزة وذلك رغم الضغوطات الدولية، مشيرا إلى إن إسرائيل تدفع ثمن الحرب بسقوط عدد كبير من أبنائها قتلي.

وتابع نتنياهو، أن خبر قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في غزة، فطر قلبه، موضحا أن قواته كانت قريبة من احتضان الأسرى الثلاثة الذين فروا من حماس، مؤكدا أن قواته ستقوم بكل شيء للحفاظ حياة المقاتلين في معارك جنوب القطاع ومواصلة القتال.

وأشار نتنياهو إلى أن الجانب الأمريكي مستمرفي المعارك مع جيش الإحتلال داخل قطاع غزة للقضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى، لافتا إلى أن بلاده لن تسمح بعودة خطأ معاهدة أوسلو.

وادّعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الكثيرون في العالم العربي يربون أبناءهم للقضاء على إسرائيل.

ولفت نتنياهو إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر، مشددا على أن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.