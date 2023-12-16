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BBC

مستشار نتنياهو عن قتل أسراهم بالخطأ: "حماس تفاجئنا من باب أو نفق"

06:54 م السبت 16 ديسمبر 2023

مارك ريجيف

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بي بي سي
قدم مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعض التفاصيل حول صعوبات المعارك في غزة، التي أدت إلى قيام جيش الاحتلال عن طريق الخطأ بقتل الأسرى الثلاثة الذين كانت تحتجزهم حماس.
ورداً على سؤال حول قواعد الاشتباك في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي يقول المسؤولون إن قواته خالفتها بقتل الأسرى، قال ريجيف إن بعض تلك القواعد ينبغي أن يظل سرياً لأن "حماس تستمع إلى محادثاتنا".
وزعم ريجيف أن جيش الاحتلال حريص على عدم "قتل الأبرياء أو الأسرى"؛ لكن المشكلة تكمن في أن حماس "لا ترتدي الزي المعروف لعناصرها، بل تتخفى في ملابس مدنية".
وأضاف أن هناك حوادث سابقة شهدت استسلام بعض الأفراد المدنيين، قبل أن يهاجموا قوات جيش الاحتلال، قائلاً: "فجأة نظن أن المنطقة نظيفة، ويخرج شخص من باب أو نفق تحت الأرض ويطلق النار على قواتنا".

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BBC
مارك ريجيف قتل أسرى بالخطأ الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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