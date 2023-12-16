المقاومة الفلسطينية: استهدفنا قوة صهيونية في منزل بخان يونس وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح

كتبت- ندى محرم

استهدفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، آلية عسكرية صهيونية، اليوم السبت، جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي "ياسين 105" ما أدّى إلى احتراقها بالكامل.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها إنها "استهدفت 3 دبابات صهيونية من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس".

وأوضحت أنها استهدفت بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية راجلة في منزل شرق خانيونس، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.