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BBC

وزير الدفاع البريطاني: البحرية أسقطت طائرة مسيرة كانت تستهدف الشحن التجاري بالبحر الأحمر

01:50 م السبت 16 ديسمبر 2023

ارشيفية طائرة مسيرة

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، إن سفينة تابعة للبحرية أسقطت ما يشتبه أنها طائرة مسيرة هجومية كانت تستهدف الشحن التجاري بالبحر الأحمر.

وكانت "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين" قد هددت باستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة".

وتمكنت قوات أنصار الله من احتجاز سفية ومهاجمة عدد من السفن التجارية العابرة لباب المندب إلى إسرائيل، مما أدى إلى إعلان شركتي ميرسك وهاباغ - لويد للنقل العملاقتين، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وتوعد الحوثيون في البداية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع غزة، لكن التهديد تصاعد مع تكثيف القصف والحصار على القطاع، فهددت الجماعة باستهداف جميع السفن التي تتجه إلى الموانئ الإسرائيلية، إن لم يتم إدخال قوافل الغذاء والدواء والوقود إلى غزة.

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