إسرائيل تعلن استعدادها لمناقشة اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة

مصراوي

أعلن موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر إسرائيلي، إن الاحتلال الإسرائيلي يُبدي استعداده لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات لدى حماس في غزة.

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يتظاهرون اليوم، أمام وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة بوقف المعارك البرية في غزة.

وجائت التظاهرة، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من الاسرى الإسرائيليين عن طريق الخطأ اليوم في غزة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أهالي المحتجزين يتجمعون أمام وزارة الحرب في تل أبيب لبدء خطوات تصعيدية، للمطالبة بوقف المعارك البرية في غزة و إقامة صفقة تبادل مع حماس.

בעקבות האסון, משפחות חטופים החלו להפגין בשעה זו בכניסה לבסיס הקריה בתל אביב@hilikeren pic.twitter.com/HcvFXh8tjP — החדשות - N12 (@N12News) December 15, 2023

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه في هذا الوقت العصيب قلبي مع عائلات الأسرى الثلاثة، الذين قُتلوا بالخطأ بنيران الجيش في قطاع غزة.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: "هذه ساعات صعبة لكن علينا التحلي بالصبر ومواصلة عملياتنا من أجل رهائننا وجنودنا ومواطنينا ".

وفي الوقت ذاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل بأكملها ستحزن بسبب مأساة مقتل ثلاثة من الأسرى في غزة قائلًا: " قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "سنضمد جراحنا ونستخلص العبر ونواصل جهودنا لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن قوات جيش الاحتلال أطلقت النار بالخطأ على 3 من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة: " نحقق بمقتل 3 محتجزين إسرائيليين برصاص قواتنا بالخطأ، كما أن المعارك في غزة معقدة ويقتل فيها جنودنا".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أبلغنا عائلات الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين قتلوا بالخطأ، وتقديراتنا أن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا قد يكونون هربوا من الأسر في الشجاعية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".