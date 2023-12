نائب بالبرلمان الهولندي يقتحم احتفال اليهود بعيد "الحانوكا" ويطفئ شموعهم

كتبت- أسماء البتاكوشي

استخدم جرزيجورز براون النائب البولندي، طفاية حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي، التي أضيئت اليوم الثلاثاء، للاحتفال الذي شارك فيه زعماء يهود بولنديون وسفير إسرائيل في البرلمان البولندي، ما تسبب في طرد النائب.

وتعليقًا على هذا الموقف قال رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هووفينا، "إن مثل هذا الفعل الغبي والوقح لم يحدث هنا منذ فترة طويلة ولن يحدث مرة أخرى"، مؤكدًا أنه "لا تسامح مطلقًا مع الأنشطة المعادية للسامية في مجلس النواب"، ولم يكتفِ هووفينا بطرده، بل أعلن أنه سيقدم تقريرًا عن براون إلى النيابة العامة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، استبعاد براون من جلسة البرلمان، بعد اجتماع هيئة الرئاسة، حيث أصدروا أقصى عقوبة ممكنة، وهي خصم نصف راتبه لمدة 3 أشهر وبدله البرلماني بالكامل لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القرار حظي بتأييد هيئة الرئاسة بأكملها باستثناء عضو واحد ينتمي إلى حزب الاتحاد الكونفدرالي الذي يتزعمه براون.

وبعدما أطفأ النائب البولندي شموع "الحانوكا"، عاد إلى قاعة البرلمان، إذ صعد إلى المنصة ليشرح سبب تصرفه، قائلًا "لا يمكن أن يكون هناك مكان لأفعال هذه الطائفة العنصرية والقبلية والمتوحشة في مقر مجلس النواب"، ما رد عليه أعضاء البرلمان الآخرون بصيحات الاستهجان.

وأضاف "أنتم لا تعلمون رسالة هذا الفعل المسمى ببراءة حانوكا، إنني أستعيد حالة الحياة الطبيعية من خلال وضع حد لأعمال الانتصار الشيطانية والعنصرية، لأن هذه هي رسالة هذه الأعياد".

بدوره قال رئيس رابطة المعهد التاريخي اليهودي، تعليقًا على الحادثة، إن "هذا أحد أحلك الأيام بالنسبة للجالية اليهودية ومجلس النواب والمجتمع، أشعر بالخجل من أن بولندا اختارت مثل هذا الممثل الرهيب لأمتنا كعضو في مجلس النواب".

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، تسبب النائب البولندي براون في إحداث اضطرابات خلال محاضرة حول المحرقة في المعهد التاريخي الألماني بوارسو، ما أدى إلى إلغاء محاضرة عالم الهولوكوست البولندي الكندي يان جرابوفسكي.

Member of Parliament Grzegorz Braun has just broken the microphone and PA system during @jgrabows speech at German Historical Inst in Warsaw pic.twitter.com/VO6PllQXGZ