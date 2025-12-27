إعلان

القوات الإسرائيلية تغلق حاجزا عسكريا شمال رام الله

كتب : مصراوي

10:06 ص 27/12/2025

رام الله- (د ب أ)

أغلقت القوات الاسرائيلية، صباح اليوم السبت، حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "الاحتلال أغلق الحاجز منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، خاصة القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية".

وفقً تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شهر أكتوبر، فإن العدد الإجمالي للحواجز الدائمة والمؤقتة التي تقسم الأراضي الفلسطينية بلغت ما مجموعه 916 ما بين حاجزاً عسكرياً وبوابة.

القوات الاسرائيلية القوات الإسرائيلية تغلق حاجز عسكري حاجز عطارة العسكري شمال رام الله

