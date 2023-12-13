حماس: إسرائيل فشلت في مواجهة بأس المقاومة

(مصراوي)

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، إن إعلان جيش الاحتلال مقتل 10 من جنوده غالبيتهم من الضباط يؤكد "حجم خسارة وفشل قادة إسرائيل وجيشها في مواجهة بأس المقاومة".

وخاطبت حركة حماس في حديثها إسرائيل، بالقول إن القيادة الإسرائيلية الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودها، محذرًا الجيش الإسرائيلي أنه لا يملك خيارًا سوى الانسحاب من قطاع غزة.

وأضافت حماس، أن مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 8 عسكريين إسرائيليين ما بين ضابط وجندي في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة ليل أمس.

وأوضح بيان جيش الاحتلال، أن العسكريين الـ8 قتلوا جراء كمين نصبته كتائب القسام في منطقة الشجاعية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي، أن من بين العسكريين قائد فرقة في لواء جولاني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي لم تذكر اسمهم أنه من المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بغارات جوية.

وقالت المصادر العسكرية وفق الصحيفة العبرية، إن المعارك في منطقة الشجاعية دامية للغاية