إعلان

BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة عسكرية أمريكية غربي العراق

09:43 م الإثنين 11 ديسمبر 2023

القاعدة العسكرية الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأثنين، عن أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار 112غربي بغداد.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم، أن قصف "قاعدة عين الأسد غربي العراق بطائرة مسيرة، جاء ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة ".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن إصابة القاعدة بشكل مباشر.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الشدادي التي تضم قوات أمريكية في منطقة الحسكة جنوبي سوريا في في إطار الرد على العدوان على غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت سلسلة هجمات على قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وردا على ذلك، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق وإصابة آخرين في هجمات استهدفت تجمعات للمقاومة الإسلامية في منطقتي ابو غريب غربي بغداد وجرف النصر جنوب غربي بغداد.

قصف القواعد الأمريكية العراق قاعدة عين الأسد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هآرتس: المستشفيات الإسرائيلية رفضت طلبًا للجيش بعدم نشر معلومات عن أعداد المصابين العسكريين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

منخفض جوي يضرب البلاد.. بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الثلاثاء
مجدي الجلاد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 - (صور)
بالفيديو والصور| تجهيزات مركز الجونة قبل استقبال دورة مهرجان الجونة الاستثنائية