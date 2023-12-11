المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة عسكرية أمريكية غربي العراق

بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الأثنين، عن أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار 112غربي بغداد.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم، أن قصف "قاعدة عين الأسد غربي العراق بطائرة مسيرة، جاء ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة ".

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن إصابة القاعدة بشكل مباشر.

كانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الشدادي التي تضم قوات أمريكية في منطقة الحسكة جنوبي سوريا في في إطار الرد على العدوان على غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد نفذت سلسلة هجمات على قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وردا على ذلك، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في العراق وإصابة آخرين في هجمات استهدفت تجمعات للمقاومة الإسلامية في منطقتي ابو غريب غربي بغداد وجرف النصر جنوب غربي بغداد.