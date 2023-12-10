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BBC

وزير الخارجية الأمريكي: العمليات العسكرية في غزة يجب أن يعقبها سلام دائم

04:57 م الأحد 10 ديسمبر 2023

أنتوني بلينكن

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(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه يجب أن يعقب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة سلام راسخ ومستدام.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن السلام المستدام في المنطقة يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا أخبرت إسرائيل لسنوات عديدة أن غياب حل إنشاء دولة فلسطينية عن الآفاق هو أكثر ما يؤجج التطرف في الشرق الأوسط.

وأِشار لافروف، في تصريحاته إلى إن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس لم يأت من فراغ وإنما بعد سنوات من الحصار والوعود الفارغة من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي حرب غزة

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