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BBC

إعلام عبري: حماس خدعت إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر والجيش كان أعمى

06:24 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

قصف صاروخي

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مصراوي

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مصدر أمني، أن حماس خدعت بشكل مثالي إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، والجيش كان أعمى وفشل استراتيجيا.

وتابعت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني: "كان لدى السنوار والضيف علم بالمراقبة الاستخبارية وأوصلا الرسائل بأساليب سرية".

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني: "بعض أدوات التجسس الإسرائيلية التي زرعت في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه.

وتابع القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في حديثه لقناة الجزيرة: "علينا أن نصمد ونستمر في مواجهة العدوان وآلته العسكرية، كما أن الاحتلال والإدارة الأمريكية يتحملان مسؤولية توقف الهدنة المؤقتة، و الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية".

وأشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، و سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا".

قصف صاروخي حماس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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