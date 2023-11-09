الرئيس الفرنسي: إقامة دولة فلسطينية أمر يخدم أمن إسرائيل

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها.

وأضاف إيمانويل ماكرون، أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة، موضحا أن الوضع في قطاع غزة خطير ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار.

وتابع الرئيس الفرنسي، أنه لا يمكن أن ينكر أحد أن حماس حركة خطيرة ويجب العمل على تجميد مصادر تمويلها، مضيفا أنه علينا ألا نقبل بتأجيل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إقامة دولة فلسطينية أمر يخدم أمن إسرائيل.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن أن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهداف عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.