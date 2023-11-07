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BBC

القناة الـ14 الإسرائيلية: إطلاق نار وقذائف الهاون قرب الحدود مع لبنان

01:38 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

الجيش الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت لقناة الـ "14 الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، إطلاق الجيش الإسرائيلي للأعيرة النارية وقذائف هاون تجاه عرب العرامشة في القطاع الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم أنه إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه الجليل الغربي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الرد على مصدر النيران.

وتشتعل جبهة الصراع على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل قصف مستمر متبادل منذ اندلاع أحداث طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر.

وتتخوف إسرائيل من توسع رقعة الصراع في المنطقة لتشمل أطراف أخرى مثل حزب الله وإيران، التي حذرت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي لبنان الحدود اللبنانية حزب الله

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