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BBC

البيت الأبيض: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين

09:12 م الإثنين 06 نوفمبر 2023

اثار الدمار في غزة جراء قصف الاحتلال

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مصراوي

قال البيت الأبيض، إن أمريكا ترغب في هدن إنسانية في غزة بأسرع وقت ممكن وتواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين.

وتابع البيت الأبيض: "ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة، إضافة إلى أننا ندعم هدنا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة".

وأكد البيت الأبيض: "تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط، هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع، ونريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين، كما أطلقنا مسيرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي".
وأوضح البيت الأبيض: "أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة، كما أننا لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة، ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين" مؤكدا على أنّ المزيد من الأمريكيين سيغادرون غزة اليوم.

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