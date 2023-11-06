الجيش الأردني: إنزال المساعدات للمستشفى الميداني في غزة جرى بواسطة المظلات

مصراوي

أعلن الجيش الأردني، أن إنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة جرى ليلا بواسطة مظلات.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، قد أعلن منذ قليل أن القوات الجوية الأردنية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة إلأى المستشفى الميداني في قطاع غزة.

وذكر العاهل الأردني: "تمكنت قواتنا الجوية هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة".

وتابع: هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.