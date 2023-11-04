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BBC

جيش الاحتلال: حماس تتلقى ضربات قوية منا وسنقضي على السنوار

07:45 م السبت 04 نوفمبر 2023

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت

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مصراوي
قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت في بيان له، إن قواتهم جاهزة للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة كاملة.
وأشار جالانت إلى أن هناك معارك ضارية خاضتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مع عناصر المقاومة الفلسطينية، مؤكدا قيامهم بتوسيع عملية التوغل البري في قطاع غزة.
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه أن حماس تتلقى ضربات قوية من قوات جيش الاحتلال، مشددا على عزمهم على الوصول إلى السنوار والقضاء عليه .
ولفت جالانت إلى أن قوات جيش الاحتلال لديها " أيام قادمة صعبة جدا"، مشيرا إلى ا، لا نية للدخول في حرب مع حزب الله ، منوها أنه في حال قام حسن نصر الله بخطأ السنوار ستكون العواقب "وخيمة" على لبنان.

يواف جالانت الاحتلال الإسرائيلي حماس السنوار

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