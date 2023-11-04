أبو عبيدة: ما نشرناه جزء بسيط من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب.

وأضاف المتحدث، أن العقاب الجماعي الذي ينفذه العدو ضد شعبنا ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان، موضحا أن مقاتلونا يواصلون التصدي لآليات العدو وتدميرها وقد دمرنا 24 آلية عسكرية في آخر 48 ساعة.

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام، أننا أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات،

مضيفا: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية ويلتحمون من المسافة صفر مع جنود العدو".

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام، أننا نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ، قائلا: "ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان".