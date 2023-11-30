مخابرات الاحتلال تستدعي عائلات أسرى فلسطينيين يتوقع الإفراج عنهم اليوم

مصراوي

نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها، اليوم الخميس، أنباء تفيد بأن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في استدعاء بعض عائلات الأسرى الفلسطينيين من القدس والذين من المتوقع الإفراج عنهم مساء اليوم.

وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، قال إنه كلما أطلقت حماس سراح 10 أسرى استمرت الهدنة يوما إضافيا.

وأضاف المتحدث في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "مهمتنا" الأولى هي تفكيك حماس بينما الثانية إطلاق سراح جميع الأسرى الـ 240، موضحا أننا نتمسك بالاتفاق وإذا لم تلتزم به حماس فسوف ننتقل إلى المرحلة التالية.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق سراح 102 من الأسرى في غزة بينهم 78 إسرائيليا بفضل الضغط العسكري على حماس.

وقال المتحدث، أن هذه الحرب سوف تنتهي بالقضاء على حركة حماس، موضحا أن المطالبة بوقف إطلاق النار تعني ترك حماس في السلطة وهذا لن يحدث، مضيفا أن إسرائيل ملتزمة بإعادة كل أسير في غزة إلى بلده ولن نتخلى عن الجميع بمن فيهم العسكريون.

وأشار إلى أننا نحاول تفادي إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة ولكن مقاتلو حماس يختفون في المناطق المدنية، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء 10 أسرى إسرائيليين سيتم الإفراج عنهم اليوم الخميس.