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BBC

غواصين ومسلحين وطائرات شراعية.. المقاومة تحاول اقتحام قاعدة زيكيم الإسرائيلية

10:19 م الجمعة 03 نوفمبر 2023

المقاومة تحاول اقتحام قاعدة زيكيم الإسرائيلية

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ هناك أنباء تفيد باقتحام 5 مقاومين لقاعدة زيكيم من البحر.

وكشفت قناة العربية الحدث، نقلا عن مصادر لها، وقوع اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات النخبة بحماس في قاعدة زيكيم.

وحسبما ذكرت العربية الحدث، فإن هناك محاولة تسلل لعناصر من المقاومة الفلسطينية لقاعدة زيكيم، عبر غواصين ومسلحين وطائرات شراعية .

ودوت صفارات الإنذار في مدينة تل أبيب، وسمع أصوات انفجارات بالمدينة.

ووفقا للقناة ١٢ الإسرائيلية، فقد اعترضت القبة الحديدية نحو 6 صواريخ في سماء تل أبيب الكبرى.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن البنتاجون طلب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفسيرا لقصف مخيم جباليا بغزة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "إدارة بايدن حثت إسرائيل على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".

وأضافت صحيفة بوليتيكو عن نائب ديمقراطي مطلع على محادثات أمريكية إسرائيلية: "واشنطن تضغط على إسرائيل لتخفيف القصف بعد قصف مخيم جباليا".

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