تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 8 أشخاص قبالة سواحل اليابان

طوكيو - (د ب أ)



أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري"، كانت تحمل على متنها ثمانية أشخاص، في المياه الواقعة قبالة جزيرة ياكوشيما في جنوب غرب اليابان.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن خفر السواحل تلقى مكالمة طوارئ بشأن وقوع الحادث في حوالي الساعة 0245 مساء، حيث اختفت الطائرة العسكرية من على شاشات الرادار عند حوالي الساعة 0240 مساء، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.

وأرسل خفر السواحل سفن دورية وطائرات لتمشيط المنطقة. وأوضح مكتب مطار ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما، أن الطائرة ربما تكون قد تحطمت في منطقة تبعد عن المطار بمسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات.

وتم رصد ما بدت أنها أجزاء من الطائرة قبالة جزيرة ياكوشيما، بحسب ما قاله رجال إطفاء محليون.