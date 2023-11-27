"واشنطن بوست": انقسامات داخل البيت الأبيض بسبب حرب غزة

كتب- محمد صفوت:

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن انقسامات كبيرة داخل البيت الأبيض، بشأن الحرب في غزة، مؤكدًا أنها الأزمة الخارجية الأكبر التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ دخوله المكتب البيضاوي.

استند التقرير إلى 27 من مسؤولي البيت الأبيض وكبار مسؤولي الإدارة والمستشارين الخارجيين، الذين تحدث الكثير منهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، بشأن الاجتماعات التي تمت داخل البيت الأبيض بين المسؤولين بشأن الحرب في غزة.

ونقل عن مسؤول قوله، إن مجموعة من 20 موظف عقدوا اجتماعًا مع كبار مستشاري بايدن، مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة أسبوعها السادس.

قالت الصحيفة الأمريكية، إن المجموعة كانت لديها 3 قضايا رئيسية أرادوا مناقشتها مع رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، وكبير المستشارين أنيتا دان، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر.

وأوضحت الصحيفة أنهم أرادوا معرفة استراتيجية الإدارة للحد من عدد القتلى بين المدنيين، والرسالة التي تخطط الإدارة لإرسالها بشأن الصراع ورؤيتها لما بعد الحرب في المنطقة.

مسؤول كبير في البيت الأبيض مطلع على الاجتماع، أكد أن زينتس ودن وفاينر استمعوا باحترام. وقال المستشارون إن الإدارة يجب أن تكون حريصة على عدم انتقاد إسرائيل علناً حتى تتمكن من التأثير على قادتها سراً. وكان المسؤولون الأمريكيون يضغطون على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وكان الرئيس وكبار مساعديه يدعون إلى حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع.

استراتيجية بايدن قسمت البيت الأبيض

ويسلط اجتماع المسؤولين الذي لم يتم يكشف عنه سابقًا الضوء على كيفية تعامل بايدن مع الحرب، مما أدى إلى تقسيم البيت الأبيض الذي يفتخر بإدارة عملية منضبطة وموحدة. لقد أزعجت الحرب بين إسرائيل وغزة الإدارة أكثر من أي قضية أخرى في السنوات الثلاث الأولى لبايدن في منصبه، وفقًا للعديد من المساعدين والحلفاء داخل البيت الأبيض وخارجه.

وقال مساعدون إن ما يزيد من الحساسية أن الاحتضان الدائم لإسرائيل والذي يجده العديد من الموظفين مزعجًا ينبع في جزء كبير منه من ارتباط بايدن الشخصي مدى الحياة بالدولة اليهودية. غالبًا ما يستشهد بايدن بلقائه عام 1973 مع رئيسة الوزراء الشهيرة جولدا مئير باعتباره حدثًا بالغ الأهمية بلور وجهة نظره حول إسرائيل باعتبارها حاسمة لبقاء اليهود.

تشير الصحيفة إلى أنه في ذلك الوقت كان عمر إسرائيل 25 عامًا ومستضعفة، وحاليًا هي دولة قوية يقودها تحالف يميني متطرف، وأصبحت إدارة بايدن مرتبطة بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني، وتشريد مئات الآلاف الآخرين، وخلقت كارثة إنسانية، وألحقت الضرر بسلطة أميركا الأخلاقية في عام 2011. الكثير من العالم.

ومع ذلك، هناك حدود لمدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير على تصرفات إسرائيل، حيث تمتنع إلى حد كبير عن انتقادها علناً.

ويؤكد مسؤولو البيت الأبيض أن نهج بايدن تجاه إسرائيل منحه مصداقية لدى نتنياهو، مما سمح له بممارسة نوع الضغط الذي أدى إلى صفقة الأسرى الحالية ووقف القتال.

ويستخدم المسؤولون الأمريكيون الآن فترة التوقف لحث إسرائيل على تنفيذ عمليتها العسكرية المتوقعة في جنوب غزة، بشكل أكثر استهدافًا وأقل فتكًا، حيث يتركز ما يقرب من مليوني فلسطيني.

تشير الصحيفة إن أن الانقسام داخل البيت الأبيض هو إلى حد ما بين كبار مساعدي بايدن القدامى ومجموعة من الموظفين الأصغر سنًا من خلفيات متنوعة.

رغم ذلك، أكد كبار المستشارين أنهم يدركون أن الصراع أضر بمكانة أمريكا العالمية، وأشاروا إلى أن تصريحات بايدن الداعية إلى تقرير الخسائر بين المدنيين، أثرت على التكتيكات الإسرائيلية.

جرس إنذار وصراع بايدن مع نفسه

سردت الصحيفة الأمريكية، عددًا من الوقائع التي دعم فيها بايدن إسرائيل بقوة منها تشكيكه في عدد القتلى وترديده للرواية الإسرائيلية في أكثر من مناسبة.

ونقلت عن مسؤول قوله، إن بايدن شعر بخيبة أمل بعد اجتماع مع أمريكيين مسلمين تحدثوا معه عن معاناة أهل غزة.

وقالت "واشنطن بوست" إن الكثيرين في البيت الأبيض مدركين منذ البداية للخطر السياسي الذي يشكله الصراع على بايدن.

ويشعر البعض في دائرة بايدن بالقلق من أنه لا يميز بين الصورة المثالية لدولة إسرائيل وواقع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وقال أحد حلفاء الإدارة: "إن الالتزام التاريخي الشخصي للرئيس تجاه إسرائيل لم يتم تعديله من خلال حقيقة أن إسرائيل هذه لديها حكومة هي أسوأ حكومة واجهتها على الإطلاق".

قال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن المسلمين في الإدارة دقوا ناقوس الخطر حول ما يعتقدون أنه خطاب أحادي الجانب من الإدارة الأمريكية، بعد وقت قصير من هجمات السابع من أكتوبر.

ونقلت عن مسؤول أخر، قوله: "أجرى كل من زينتس ودن اجتماعات منتظمة وجلسات استماع مع الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين لا يتفقون مع رد الرئيس. بعد مقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني في السادسة من عمره طعنًا في أكتوبر الماضي.

توصيات بإدانة الإسلاموفوبيا

تقول الصحيفة، إنه بينما كان بايدن يستعد لإلقاء خطاب رئيسي في 10 أكتوبر، وهو خطاب ستشيد به العديد من الجماعات اليهودية باعتباره أحد أكثر الخطابات المؤيدة لإسرائيل لرئيس أمريكي في منصبه، اقترحت نائبة الرئيس هاريس أن يضيف سطرًا يدين الإسلاموفوبيا، وفقًا لاثنين من مسؤولي البيت الأبيض.

واستشهدت هاريس بالطريقة التي طاردت بها الإسلاموفوبيا المجتمعات الإسلامية والعربية لسنوات بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية. أخذ بايدن بالاقتراح. لكنه رفض اقتراحات من آخرين، بينها اقتراح بعدم ترديد رواية إسرائيل بشأن قطع حماس لرؤوس الأطفال.

تهديدات بخسارة الناخبين العرب والمسلمين

تحول أحد الاجتماعات بين مساعدي البيت الأبيض وحوالي عشرة أمريكيين من أصل فلسطيني إلى خلاف عندما حذر المشاركون من أن بايدن سيخسر الناخبين العرب والمسلمين بسبب أسلوب تعامله مع الحرب.

وأوضح أحد المساعدين أن بايدن لم يكن يفكر في القضية من الناحية السياسية، وبدلاً من ذلك كان يحاول منع الحرب العالمية الثالثة، وفقًا لشخص مطلع على الاجتماع.

وقال أحد الفلسطينيين الأمريكيين المشاركين في الاجتماع إن المشاركين غادروا بتصميم أكبر على تنظيم مجتمعاتهم لعدم التصويت لبايدن في انتخابات 2024، مضيفًا أن العرب والمسلمين لن يصوتوا أيضًا لترامب، الذي دعا إلى حظر السفر إلى الولايات المتحدة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكنه قد يخرج من السباق.