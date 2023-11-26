توقعات بمشاركة الآلاف في مسيرة ضد معاداة السامية في لندن

لندن - (د ب ا)

من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في وقت لاحق من اليوم الأحد في مسيرة في العاصمة البريطانية لندن ضد معاداة السامية.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الوزراء وشرطة العاصمة أكدوا الحاجة لأن يشعر اليهود في بريطانيا بالأمان في الشوارع في ظل مخاوف من تصاعد التوترات بسبب الصراع في غزة.

يشار إلى أن هناك هدنة مؤقتة قائمة بين حماس وإسرائيل، حيث تم أمس السبت الإفراج عن المجموعة الثانية من الأسرى والفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين الذين تم الإفراج عنهم طفلة إيرلندية-إسرائيلية تدعى إيميلي هاند، كانت ضمن الأسرى الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتأتي مسيرة اليوم بعد تجمع عشرات الآلاف مجددًا أمس السبت للمطالبة بإقرار وقف إطلاق نار دائم.