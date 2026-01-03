إعلان

ترامب: سنستخرج ثروة هائلة من النفط الفنزويلي وسنبيعه لدول أخرى

كتب : مصراوي

09:07 م 03/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصلاح البنية التحتية النفطية في فنزويلا وقال إن الولايات المتحدة تخطط لبيعها إلى دول أخرى.

قال ترامب خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نعمل في قطاع النفط، وسنبيعه لهم"، وأضاف أن شركات النفط ستتكفل بتكاليف إعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا.

عندما سُئل ترامب عما سيحدث إذا انتهى الأمر بالولايات المتحدة بإدارة فنزويلا لسنوات، أشار إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم عائدات مبيعات النفط لدفع تكاليف إدارة البلاد، قائلاً: "الأموال التي تخرج من الأرض كبيرة للغاية"، وتابع:"سنسترد كل ما ننفقه".

أوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضع قوات في فنزويلا لأغراض تأمين النفط، متعهداً بأن الأموال ستذهب لتعويض الفنزويليين والولايات المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم في ظل قيادة نيكولاس مادورو.

وتابع: "سنستخرج ثروة هائلة من باطن الأرض، وهذه الثروة ستذهب إلى شعب فنزويلا وإلى أشخاص من خارج فنزويلا كانوا يعيشون فيها، كما ستذهب أيضاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بنا من جراء تلك الدولة".

ترامب الرئيس الأمريكي رئيس فنزويلا الولايات المتحدة قطاع النفط شركات النفط

