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هدوء حذر يسود المنطقة الحدودية في جنوب لبنان

10:37 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

الحدود مع لبنان

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بيروت - ( د ب أ )

تسود حالة من الهدوء الحذر، اليوم الأحد، المنطقة الحدودية في القطاع الغربي من جنوب لبنان مع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثالث.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، يخرق هذا الهدوء من وقت إلى آخر تحليق للطيران التجسسي نوع "ام كا" فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي وصولا حتى علما الشعب ومروحين والضهيرة وطيرحرفا.

وأشارت الوكالة إلى أن دوريات لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) ترافقها آليات للجيش تجوب على طول القرى الحدودية .

لبنان المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وقف إطلاق النار هدنة غزة طوفان الأقصى

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