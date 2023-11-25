الصحة بغزة: الاحتلال قنص طواقم طبية خرجت لما سمي ممرًا آمنًا يوم الهدنة

مصراوي

قال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة ، "نعيش صدمة ورعبا أمام المشاهد التي خلفها الاحتلال بالمستشفى الإندونيسي".



وتابع المدير العام لوزارة الصحة بغزة، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، أن "الاحتلال قنص طواقم طبية خرجت إلى ما سمي ممرا آمنا في يوم الهدنة".

ولفت مدير عام الصحة بغزة، إلى أن الاحتلال كان يستهدف الجسم الطبي كي يفقد الناس الأمان، موضجلا نستطيع إعادة مجمع الشفاء للخدمة إلا إذا وصل ما يكفي من معدات ووقود.