الحكومة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14854

مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و4000 امرأة.

وطالب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية والوقود.

ودعا الثوابتة لإمداد جميع المستشفيات في كل قطاع غزة بكل المستلزمات اللازمة لإعادة تشغيلها"، فضلًا عن إمداد جميع محافظات قطاع غزة بالمواد الغذائية الأساسية وضمان تشغيل المخابز والأسواق.