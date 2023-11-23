يديعوت أحرونوت: إسرائيل بأكملها أسير في غزة

تل أبيب - (بي بي سي)

يقول الكاتب رون ليشيم، في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" بعنوان "إسرائيل بأكملها أسير في غزة" إن من يقول إن هزيمة حماس يجب أن تسبق توقيع صفقة وهو يعي بأن ذلك سوف يتطلب سنة كاملة، فإنه يعبث بمصائر الأسرى.

ويبرر الكاتب ذلك بقوله إن العشرات من الأسرى أو أكثر لن ينجوا حتى ذلك الوقت، أو سوف يقتلون حين يقترب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مكانهم. قد تنتصر إسرائيل في غزة، ولكنها أيضا سوف تخسر.

ويتابع رون ليشيم، كاتب المقال قائلا "بعد عقود من الآن سوف ننظر إلى الوراء وندرك أننا ضحينا بالأسرى. سوف يطاردنا شعور بالذنب والفشل. سوف يشكل مصير الأسرى شخصياتنا أكثر من ندوب المذبحة، وسوف نرى وجوههم في كل مفترق طرق. سوف نحاول إقناع أنفسنا بأنه لم يكن معنا خيار، لكن هذا كذب. نحن نقبض على مصائرهم بأيدينا المثخنة، هناك بيننا من يعتبرونهم موتى، لكنهم على قيد الحياة"، حسب كاتب المقال.

ويتابع ليشيم: "من وجهة نظر أخلاقية وحتى عسكرية، كان على إسرائيل أن تصرح أن هدف الحرب إنساني، وهو إعادة الأسرى المدنيين إلى بيوتهم، وهو فوق أي هدف آخر.

ويرى كاتب المقال أن إسرائيل كانت ستستفيد من ضغوط دولية للإفراج عن الأسرى، لأن المجتمع الدولي لن يجادل إسرائيل في مسألة إنقاذ الأسرى.

ويختم الكاتب مقاله باتهام الحكومة بأنها تعاملت مع عائلات الأسرى "بإهمال مريع"، و"سوف يتهم البعض عائلات الأسرى بأنهم "أعداء الشعب". إلى القول إن "إسرائيل بأكملها أسير في غزة، إلى أن يعودوا إلينا سوف لن يعود البيت كما كان. إذا تخلينا عنهم تكون حماس قد انتصرت، وغيرتنا إلى الأبد".