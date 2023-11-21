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BBC

حماس: مقاتلو المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو ويحطمون صورة جيشه

07:52 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

خليل الحية

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مصراوي

قال القيادي بحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العدو لم يحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين.

وأضاف الحية، أن مقاتلي المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو ويحطمون صورة جيشه، وأكد أن المقاومة واثقة من نصر الله وهزيمة الاحتلال ولا خيار أمامها إلا الانتصار.

وأشار إلى أن العدو يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية، موضحا أن الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات ومؤكدا أن حماس لم تستخدم أي مقر صحى لأعمال المقاومة.

خليل الحية حركة حماس إسرائيل طوفان الأقصى

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