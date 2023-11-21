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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا فيه إصابات

07:00 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني

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مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع بياض بليدا على الحدود مع إسرائيل وحققت إصابات مباشرة.

وكذلك أكد في بيان منفصل استهداف دبابة معادية قرب مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود الاحتلال بالصواريخ في مستوطنة أفيفيم ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وكان حزب الله اللبناني أشار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إلى أن عناصره قصفت قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "جراد".

ولفت في بيانه إلى اندلاع النيران في مصنع تابع لشركة رافاييل للصناعات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شلومي بمدينة الجليل الغربي على الحدود الشمالية مع لبنان بعد استهدافه بالصواريخ.

حركة المقاومة الإسلامية إسرائيل حزب الله اللبناني قصف قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية طوفان الأقصى

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