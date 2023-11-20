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BBC

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب جباليا شمال غزة

11:56 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

مخيم جباليا

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلسلة من الغارات العنيفة تستهدف منازل بمخيم النصيرات ومخيم جباليا الآن.

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط نحو 17 شهيد في استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة الحنفي بمخيم النصيرات.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حاليا حزام ناري، يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتدور حاليا حسب وسائل إعلام فلسطينية، اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال، يتخللها إطلاق رصاص وانفجارات غرب جباليا شمال القطاع.

مخيم جباليا غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى النصيرات

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