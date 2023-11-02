أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات وترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء

مصراوي

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، يواصل مقاتلوا القسام، التصدي لقوات الاحتلال في جميع المحاور في غزة.

وتابع أبو عبيدة: "تمكن مجاهدون في ال48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال، سلاح المدفعية يواصل دك حشود العدو بقذائف الهاون".

وأضاف أبو عبيدة: "قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر، كما نفذنا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم، في محور شمال غرب مدينة غزة، ودمروا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند".

وأشار المتحدث باسم كتائب القسام:"نفذنا هجمة مضادة كبيرة مساء اليوم، في محور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند، كما أن حكومة الاحتلال تكذب بشأن أعداد القتلى الذين سقطوا في غزة".

وتابع أبو عبيدة: " ألمنا لفقد واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا لتدفيع العدو الثمن الباهظ، كما أن ناقلة الجند "النمر" سقطت في أول اختبار في غزة، وسنجعل غزة كما كانت لعنة على الكيان الصهيوني وترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".

واستكمل أبو عبيدة: "ناقلة النمر التي روج لها جيش الاحتلال على أنها أقوى الآليات تحصينا في العالم، سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا".