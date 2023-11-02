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كتائب القسام: قصفنا مستوطنة «كريات شمونة» بـ12 صاروخا ردًا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا

06:25 م الخميس 02 نوفمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام- لبنان، قصف مستوطنة «كريات شمونة» ومحيطها بعدد 12 صاروخًا، مؤكدة أن ذلك جاء ردًا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة.

ونشب، منذ قليل، حريق كبير في مبنى داخل مستوطنة «كريات شمونة»؛ إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط بلدتي برج الملوك وكفر كلا ومزرعة حلتا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مروحيات جيش الاحتلال تخلي عدداً كبيراً من المصابين داخل ثكنة زبدين التي استهدفتها المقاومة عند الحدود جنوب البلاد.

واستهدفت عناصر حزب الله اللبناني، عصر اليوم، منظومة التجسس في موقع «العباد» الإسرائيلي.

وقال حزب الله، في بيان: «استهدف ظهر يوم مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة التجسس في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة».

كريات شمونة مستوطنة كريات شمونة جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة كتائب القسام حزب الله اللبناني

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