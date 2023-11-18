"الاحتلال يمنع الوصول إليهم".. الحكومة بغزة: عدد المفقودين بلغ أكثر من 6000 شخص

مصراوي

قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن عدد المفقودين بلغ حتى الآن أكثر من 6000 شخص، مؤكدا أن الاحتلال يمنع الوصول إليهم.

وأوضح أن عدد الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 30 ألف معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى سقوط أكثر من 200 شهيد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمدرسة الفاخورة في جباليا.

وكشف معروف عن أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الاحتلال قام صباح اليوم بإخلاء 500 مريض من مستشفى الشفاء وهم في أمسّ الحاجة للرعاية.

وأشار الناطق باسم الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 200 طبيب وممرض ومسعف، مطالبا بإمداد مستشفى الشفاء وغيره من المستشفيات فورا بالوقود.

وطالب سلامة في ختام المؤتمر بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود.