مصر تدين قصف الاحتلال "المروع" لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا بغزة

مصراوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

سقط نحو 200 شهيدًا حتى الآن في المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم السبت، بقصفها مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووفقا للصحفي الفلسطيني عماد زقوت، في حديثه مع قناة الجزيرة، فقد أعلن أنّ الإحصائية الأولية لضحايا مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في جباليا، نحو 200 شهديًأ وعدد كبير من الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.