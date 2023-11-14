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BBC

الجهاد الإسلامي: إدراج واشنطن لبعض قادتنا على قوائم العقوبات استمرار لدعم الاحتلال

06:57 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي

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مصراوي

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن إدراج الإدارة الأمريكية عددا من قادتها على قوائم العقوبات هو استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة على أن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى دليل على الحصار الأمريكي المفروض على الشعب الفلسطينيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين وجماعات تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحددت في بيان لها اليوم المسؤولين الرئيسيين في حماس، محمود الزهار المؤسس المشارك لحماس، ومعاذ محمد راشد العتيلي إذ ادّعى العمل لصالح حماس بشكل مباشر أو غير مباشر.

فيما قالت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن القيادي ورئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار كان ضمن الأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات على جناحي الحركة السياسي والعسكري.

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